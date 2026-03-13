Akulaku Group & BAZNAS RI Kolaborasi Tebar CSR untuk Anak Binaan LPKA Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Akulaku kembali bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI) menghadirkan berbagai program sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan.
Kolaborasi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan CSR Ramadan 2026 yang diinisiasi bersama oleh Akulaku Group dan BAZNAS RI.
Direktur Teknologi Informasi PT Akulaku Finance Indonesia, Edy Salim menyatakan kali ini pihaknya menggelar pelatihan keterampilan bagi anak-anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta.
“Ramadan kali ini kami memberikan pelatihan sablon bagi anak-anak binaan sebagai bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan di masa depan,” ungkap Edy dikutip, Jumat (13/3).
Dia mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi positif kepada masyarakat, khususnya melalui kegiatan sosial yang dapat memberikan dampak nyata.
“Ramadan adalah momentum untuk memperkuat kepedulian dan berbagi dengan sesama. Melalui kolaborasi bersama BAZNAS RI, bantuan yang disalurkan diharapkan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, M.A, mengatakan kegiatan tersebut bagian dari upaya BAZNAS menghadirkan program Ramadan yang tidak hanya bersifat bantuan konsumtif, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan.
“Melalui program ini kami ingin menghadirkan kebahagiaan Ramadan sekaligus memberikan keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan mereka,” ucap Saidah.
Akulaku kembali bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI) menghadirkan berbagai program sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, dalam semangat be
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Fariz RM Lelang Barang Bersejarah untuk Santuni Anak Yatim di Ramadan
- BPKH Salurkan Lebih dari 108 Ribu Paket Sembako Melalui Program pada Ramadan 2026
- Ramadan 2026, Stimuno dan Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan Korban Banjir Aceh Tamiang
- RSB Buka Layanan Kesehatan Gratis bagi Warga Kurang Mampu di Kepri
- Ruri Repvblik dan 80Proof Ultra Berbagi Kebahagiaan Ramadan Bersama Anak Yatim
- Tip Mudik Aman dengan Mobil Pribadi agar Perjalanan Tetap Nyaman