Akulaku Group Kirim Bantuan Pangan untuk Masyarakat Terdampak Gempa Bumi NTT
jpnn.com, JAKARTA - Akulaku Group, yang diwakili oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia, PT Akulaku Finance Indonesia, dan PT Bank Neo Commerce Tbk, berkolaborasi menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Akulaku Group diwakili oleh Herryson selaku Direktur Utama PT Akulaku Silvrr Indonesia; Edy Salim selaku Direktur Teknologi Informasi PT Akulaku Finance Indonesia; serta Adrian Soewardjo selaku Direktur Operations & IT PT Bank Neo Commerce Tbk.
BAZNAS RI diwakili oleh H. Syarifuddin, S.Ag., M.E., selaku Pimpinan BAZNAS RI Bidang Riset, Perencanaan, Pengembangan, dan Inovasi; H. Fitriansyah Agus Setiawan, S.Sos., M.I.Kom., CFRM., selaku Direktur Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan
Direktur Teknologi Informasi PT Akulaku Finance Indonesia Edy Salim mengatakan bantuan tersebut disalurkan melalui BAZNAS RI untuk mendukung penyediaan dan pendistribusian bahan pangan pokok kepada masyarakat terdampak.
“Kami berharap bantuan ini dapat disalurkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur,” ujar Edy Salim, dalam keterangannya, Senin (14/9).
Eddy menambahkan keterlibatan dunia usaha dan lembaga kemanusiaan dapat membantu memperkuat upaya bersama dalam merespons bencana.
“Kami percaya bahwa ketika dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat bergerak menuju tujuan kemanusiaan yang sama, dampak yang dihasilkan dapat menjadi lebih besar,” ungkap Edy.
Akulaku berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus mendukung masyarakat dalam menjalani proses pemulihan.
Akulaku Group, yang diwakili oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia, PT Akulaku Finance Indonesia, dan PT Bank Neo Commerce Tbk, menyalurkan bantuan untuk NTT
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