Akumindo Sebut Faktor Penghambat UMKM Bukan Hanya dari Produk Impor, Tetapi..

Akumindo Sebut Faktor Penghambat UMKM Bukan Hanya dari Produk Impor, Tetapi..

Akumindo Sebut Faktor Penghambat UMKM Bukan Hanya dari Produk Impor, Tetapi..
Ilustrasi UMKM. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Edy Misero, memberikan tanggapan terkait pernyataan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman. 

Sebelumnya, Menteri Maman menyebut banjirnya produk impor asal Tiongkok menjadi salah satu faktor utama mandeknya pasar domestik.

Edy mempertanyakan dasar dari pernyataan Menteri UMKM tersebut, saat dihubungi Jpnn.com, Rabu (3/12) malam.

Menurut Edy, keberhasilan dan kelancaran sebuah produk bisnis tidak hanya bergantung pada satu faktor, melainkan dipengaruhi berbagai parameter.

"Jadi, kalau Pak Maman bilang mandek, itu dasarnya apa? Bahwa sukses dan berjalan baiknya satu produk bisnis, dipengaruhi beberapa parameter," ujar Edy.

Dia menjelaskan parameter pertama berkaitan dengan internal pelaku usaha itu sendiri. 

Kemudian, dia menyoroti kesungguhan pelaku UMKM dalam menciptakan produk berkualitas.

"Pertama, perlakuan UMKM-nya sendiri. Dia sungguh-sungguh enggak memproduksi produknya yang berkualitas? Dia mau enggak menghasilkan produk yang berkualitas?" tanya Edy.

Bukan sekadar karena faktor kebanjiran produk impor, Akumindo blak-blakan soal poin penghambat UMKM maju.

