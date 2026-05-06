Akun Instagram Ahmad Dhani Sempat Hilang, Ari Lasso Bilang Begini
jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ari Lasso turut menyoroti hilangnya akun Instagram milik musisi Ahmad Dhani pada Minggu (3/5/2026).
Pelantun Jalanku Tak Panjang itu mengaku terkejut dan mempertanyakan hal tersebut kepada Ahmad Dhani.
“Sengaja dipateni ta? (sengaja dimatikan kah?),” ujar Ari Lasso, melalui akunnya di Instagram.
Ahmad Dhani kemudian mengonfirmasi bahwa akun Instagram miliknya memang tidak dapat diakses sejak Minggu.
Dia menduga hal tersebut berkaitan dengan unggahan yang menyinggung masa lalu kehidupan pribadinya.
Menurut Dhani, akun tersebut hilang setelah dia kembali membuka cerita lama, termasuk terkait hubungannya dengan mantan istrinya, Maia Estianty.
Dia menilai kejadian itu sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di media sosial.
Dhani merasa ada pihak yang tidak menginginkan informasi tersebut kembali mencuat ke publik.
Akun Instagram Ahmad Dhani sempat hilang, Ari Lasso terkejut dan langsung mempertanyakan hal itu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ahmad Dhani Ungkap Alasan Keluarga Ogah Bertemu Maia Estianty Lagi
- 3 Berita Artis Terheboh: Ari Lasso dan Dearly Pacaran Lagi, Katon Minta Tolong Pramono Anung
- Keluarga Besar Ogah Bertemu Maia Estianty Lagi, Ahmad Dhani: Ibu Saya Tersinggung Banget
- Akun Instagram Hilang, Ahmad Dhani: Bukan Mass Report, Ada Seseorang
- The Icon Indonesia, Top 14 Final Bertabur Standing Ovation
- Kembali Pacaran dengan Ari Lasso, Dearly Djoshua Sampaikan Sebuah Peringatan