Akun Instagram Hilang, Ahmad Dhani: Bukan Mass Report, Ada Seseorang

jpnn.com, JAKARTA - Akun Instagram pribadi milik Ahmad Dhani sempat hilang belum lama ini.

Kekinian, akun Instagram pentolan grup band Dewa 19 itu telah kembali aktif.

Ahmad Dhani menyebut, dirinya mendapat informasi bahwa akun Instagramnya sempat hilang bukan karena di-report secara massa.

"Jadi bukan mass report. Jadi memang ada seseorang, bukan kelompok, ya, kalau mass report kan kelompok. Bukan ormas juga, yang punya power untuk bisa meminta Instagram untuk men-take down Instagram. Saya karena kemarin dari Bareskrim, ini saya pikir kementerian," ujar Ahmad Dhani di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (5/4).

"Tapi begitu dicek oleh petinggi salah satu di kementerian, tidak ada perintah. Karena yang bisa hanya Kementerian Komdigi yang bisa memerintah Instagram untuk men-take down daripada sebuah akun," sambungnya.

Dia menduga ada pihak yang sengaja menghilangkan akun Instagram miliknya.

Akan tetapi, Ahmad Dhani mengaku tak tahu pasti sosok yang melakukan take down hingga akun Instagramnya sempat hilang.

"Kalau menurut saya, menurut saya, ya pastinya kan bisa dilihat dari tayangan-tayangan, konten-konten yang sebelumnya. Konten-konten sebelumnya kan mengarah pada sebuah pembuktian. Dan ada pihak yang tidak mau ini terbukti benar," tuturnya.