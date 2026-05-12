Akun Palsu Anak Bermunculan, Alyssa Daguise Sampaikan Pengumuman Penting

jpnn.com, JAKARTA - Baru beberapa sejak kelahiran anak pertama, Alyssa Daguise dan Al Ghazali dibuat geram oleh kelakuan warganet.

Dalam unggahan di saluran Instagram, Alyssa Daguise mengungkapkan, soal beredarnya akun media sosial yang mengatasnamakan buah hatinya, Soleil Zephora Ghazali.

Dia lantas menegaskan bahwa akun yang beredar luas di media sosial bukan akun resmi milik anaknya.

Alyssa mengatakan, hanya ada satu akun resmi dan bersifat private atau tertutup untuk publik.

"Ini bukan account Soso ya. Kami cuman ada 1: @soleilzephora tapi kami private account jadi jangan follow hihi sowwyyyy," ungkap Alyssa Daguise, Selasa (12/5).

Dalam unggahan itu, istri Al Ghazali tersebut juga meminta bantuan para pengikut untuk melaporkan akun-akun palsu yang beredar.

Sebab, Alyssa Daguise merasa kasihan melihat banyak orang tertipu dan mengikuti akun tak resmi.

"Report yang akun palsu-palsu ya haha kasian pada follow kesitu," ucapnya.