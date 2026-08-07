Akun X TMC Diretas, Direktorat Siber Polda Metro Jaya Turun Tangan Lakukan Analisis

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Siber Polda Metro Jaya langsung bergerak cepat melakukan analisis digital forensik menyusul pembajakan akun X resmi TMC Polda Metro Jaya oleh peretas misterius.

Selain investigasi internal, polisi juga melibatkan pihak eksternal untuk mempercepat proses pengembalian akun.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut bahwa kini, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya masih melakukan sejumlah upaya pemulihan.

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"Saat ini tengah dilakukan pengamanan dari sisi pemulihan. Sekarang dari Direktorat Siber juga melakukan analisa tentang akun tersebut," ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Selain itu, pihak Polda Metro Jaya juga tengah berkoordinasi dengan pihak X terkait peretasan akun tersebut.

Terkait penelusuran pelaku peretasan, Budi menyampaikan bahwa pihaknya tengah fokus melakukan pemulihan terlebih dahulu agar informasi lalu lintas Jakarta bisa kembali diakses masyarakat.

"Artinya, yang utama adalah bagaimana memulihkan dahulu platform, karena itu kan sebagai wadah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Apalagi besok juga ada beberapa kegiatan agenda masyarakat terkait tentang ruas jalan dan sebagainya," ujar Budi.

Kendati demikian, pihaknya belum dapat memberikan waktu pasti pemulihan akun TMC. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memantau akun media sosial lain dari TMC, seperti Instagram atau TikTok.