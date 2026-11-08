Al Aqsha Travel Perkuat Kompetensi Mitra Lewat Akademi Marketing Haji 2026
jpnn.com, JAKARTA - Al Aqsha Travel memperkuat jaringan pemasaran dan layanan haji khusus melalui penyelenggaraan Akademi Marketing Haji 2026 serta sejumlah program kemitraan.
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pemasaran sekaligus memperluas akses masyarakat dalam merencanakan perjalanan ibadah ke Tanah Suci.
Program ini menjadi wadah edukasi bagi mitra marketing untuk memahami industri perjalanan haji khusus, mulai dari karakteristik produk, mekanisme pendaftaran, pelayanan jemaah, hingga strategi komunikasi dengan calon jemaah.
Direktur Al Aqsha Jisru Dakwah Christ Maharani Handayani, mengatakan akademi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada mitra mengenai perbedaan penyelenggaraan haji khusus dan haji reguler.
Menurut dia, tenaga pemasaran harus memiliki pengetahuan yang memadai agar dapat menyampaikan informasi secara tepat kepada masyarakat.
"Fokus kami lebih kepada edukasi kepada teman-teman mitra dan marketing bahwa haji khusus itu berbeda dengan haji reguler. Perbedaannya perlu dijelaskan secara menyeluruh agar mereka benar-benar memahami produk yang ditawarkan dan bisa memberikan informasi yang benar kepada calon jemaah," ujar Christ, dalam keterangannya, Minggu (8/11).
Selain pembinaan, Al Aqsha Travel memperkenalkan program pemasaran bertajuk "Daftar 10 Bisa Haji".
Melalui program tersebut, mitra marketing yang berhasil mendaftarkan 10 jemaah berhak memilih bonus berupa porsi haji untuk dirinya sendiri atau fee marketing sebesar 1.500 dolar AS.
Al Aqsha Travel menggelar Akademi Marketing Haji 2026 untuk meningkatkan kompetensi mitra pemasaran.
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