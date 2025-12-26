menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Al Azhar Memorial Garden Jamin Area Makam Bebas Longsor dan Banjir

Al Azhar Memorial Garden Jamin Area Makam Bebas Longsor dan Banjir

Al Azhar Memorial Garden Jamin Area Makam Bebas Longsor dan Banjir
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas Pemakaman Al Azhar Memorial Garden sedang melakukan perawatan makam rutin di seluruh zona pemakaman. Foto: Dokumentasi Al Azhar Memorial Garden

jpnn.com - JAKARTA - Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Jabodetabek belakangan ini kerap menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat.

Persoalan makam amblas, longsor, hingga banjir sering kali menjadi persoalan di area pemakaman yang memiliki sistem perawatan terbatas.

Menjawab kekhawatiran tersebut, Al Azhar Memorial Garden menegaskan komitmennya dalam menyediakan area pemakaman yang aman, nyaman, dan didukung infrastruktur modern.

Baca Juga:

Pengelola memastikan bahwa seluruh lahan makam telah dirancang khusus untuk menghadapi cuaca ekstrem melalui perencanaan matang dan pengelolaan profesional.

General Manager Al Azhar Memorial Garden Panca menjelaskan bahwa keamanan struktur makam menjadi prioritas utama, terutama saat memasuki musim hujan tahunan yang ekstrem.

“Kami menyadari bahwa makam adalah rumah masa depan bagi orang terkasih. Oleh karena itu, tim perawatan kami bekerja ekstra untuk memastikan saluran air tetap lancar dan rumput tetap terawat. Keluarga tidak perlu khawatir menghadapi risiko longsor, becek, apalagi banjir saat berziarah,” ujar Panca, Jumat (26/12).

Baca Juga:

Kawasan pemakaman muslim ini memiliki kontur tanah yang stabil dan didukung sistem drainase terpadu.

Sistem ini memiliki kapasitas aliran tinggi yang mampu mempercepat pembuangan air saat hujan lebat, sehingga mencegah genangan yang berpotensi memicu erosi tanah atau makam amblas.

Al Azhar Memorial Garden menjamin area makam bebas longsor dan banjir karena didukung sistem drainase terpadu

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI