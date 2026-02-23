Al Azhar Memorial Garden Salurkan Sembako Ramadan bagi Warga Karawang

jpnn.com, JAKARTA - Al Azhar Memorial Garden kembali menunjukkan komitmen sosialnya di bulan suci Ramadan 1447 H / 2026.

Kawasan pemakaman muslim modern yang dikelola oleh Yayasan Pesantren Islam Al Azhar ini menyalurkan bantuan bahan pokok (sembako) kepada masyarakat yang tinggal di sekitar area pemakaman di Karawang, Jawa Barat.

Aksi sosial ini merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat selama menjalankan ibadah puasa, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara perusahaan dan warga sekitar.

"Kegiatan ini bukan sekadar program seremonial, melainkan bagian dari nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi setiap langkah perusahaan," kata General Manager Al Azhar Memorial Garden, Panca, Senin (23/2).

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi wujud syukur perusahaan atas kepercayaan masyarakat selama ini. Melalui manfaat nyata ini, diharapkan hubungan harmonis dengan warga Karawang dapat terus terjalin erat.

"Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan lingkungan sekitar. Bantuan ini kami fokuskan bagi keluarga yang membutuhkan sebagai bentuk empati dan solidaritas," ujarnya.

Penyaluran sembako dilakukan secara terorganisir untuk memastikan bantuan jatuh ke tangan yang tepat.

Manajemen Al Azhar Memorial Garden memastikan proses distribusi di lapangan berjalan tertib dan lancar dengan memprioritaskan warga yang berada di ring satu kawasan pemakaman.