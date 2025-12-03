Al Azhar Memorial Garden Tawarkan Pemakaman Muslim Syariah di Karawang

jpnn.com, KARAWANG - Kebutuhan akan lahan makam yang layak, tertata, dan mudah dijangkau di kota-kota besar Indonesia terus meningkat.

Menjawab tantangan tersebut, Al Azhar Memorial Garden (AMG), yang dikelola secara profesional oleh YPI Al Azhar, hadir sebagai solusi pemakaman muslim modern dan sesuai syariah.

Berdiri sejak 2011, AMG kini telah beroperasi selama 14 tahun, menawarkan kawasan pemakaman seluas 25 hektare yang dirancang rapi, teduh, dan tenang, berlokasi di Karawang, Jawa Barat.

Head Bussiness Development and Marketing Al Azhar Memorial Garden, Reza Hidayatulloh, menekankan pentingnya aspek kenyamanan dan kepatuhan syariah dalam layanan pemakaman.

"Kami ingin memberikan pemakaman yang rapi dan sesuai syariah. Pemakaman sesuai syariah penting demi kenyamanan keluarga," ujar Reza, Rabu (3/12).

Menurut Reza, lingkungan AMG dirancang seperti taman pemakaman modern yang tenang, didukung oleh penataan yang memudahkan prosesi ziarah.

AMG menyediakan beragam tipe kavling pemakaman untuk memenuhi kebutuhan keluarga muslim perkotaan, mulai dari individu hingga area keluarga besar.

Seluruh kavling dipastikan berada di lingkungan taman yang tertata rapi dengan akses jalan yang ramah bagi lansia dan pengguna kursi roda.