Al-Fatihah, Cinta yang Dalam, Mencakup Seluruh Isi Al-Qur'an

Al-Fatihah, Cinta yang Dalam, Mencakup Seluruh Isi Al-Qur'an

Membaca Al-Qur’an di Istiqlal, Jakarta, Ramadan 1447 Hijriah. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - AL Bukhari, Abud Dawud, dan An-Nasai’I meriwayatkan dari Abu Sai’d ibnul-Mu’alla, bahwa Rasulullah mengatakan surah yang agung ialah ‘Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ia ialah tujuh ayat yang diulang-ulang (dalam setiap rakaat).

Itulah Al-Fatihah.

Sudahkah kamu membaca Al-Fatihah di salatmu hari ini dengan ‘hati’.

Jalaluddin As-Suyuthi dalam bukunya Asbabun Nuzul; Sebab Turunnya Ayat Al-Quran menerangkan bahwa Al-Fatihah merupakan munajat antara hamba dan Rabb. Dialog langsung sang hamba dengan pencipta. Ayat pertama hingga ke-4 merupakan pujian sang hamba, lalu ayat ke-5 hingga ke-7 adalah tentang Allah dan hamba-Nya, permohonan dan pengabulan.

Akun whya.iman di Instagram mengingatkan bacalah Al-Fatihah lebih pelan dan lebih dalam.

"Setiap ayatnya adalah dialog dengan Sang Pencipta. Tanpanya, salat terasa hampa." (ig/jpnn)

Sudahkah kamu membaca Al-Fatihah di salatmu hari ini dengan hati, lebih pelan dan lebih dalam.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

