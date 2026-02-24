Al Ghazali dan Alyssa Daguise Sepakat Menjaga Privasi Anak
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Al Ghazali dan Alyssa Daguise tengah bersiap menyambut kelahiran anak pertama mereka yang diperkirakan berjenis kelamin perempuan.
Meski bahagia menunggu kehadiran buah hati, keduanya memilih mengambil langkah berbeda dari kebanyakan figur publik.
Mereka sepakat untuk tidak menampilkan wajah sang anak di media sosial setelah kelahiran nanti.
Al mengungkapkan keputusan tersebut dibuat demi melindungi privasi anak mereka sejak dini.
Dia ingin sang buah hati memiliki ruang tumbuh yang lebih aman tanpa sorotan berlebihan dari publik.
"Kami akan simpan foto-fotonya di kamera sampai nanti usianya sudah cukup dewasa dan mengerti media sosial,” ujar Al, di Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu menilai perkembangan media sosial saat ini membuat orang tua perlu lebih waspada.
Dia mengaku khawatir terhadap berbagai risiko yang mungkin muncul di ruang digital.
Al Ghazali dan Alyssa Daguise sepakat tidak menampilkan wajah anak di media sosial.
