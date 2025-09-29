Al Ghazali Makin Bahagia Setelah Menikah, Ahmad Dhani Bicara Soal Cucu
jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ahmad Dhani berbicara tentang kebahagiaan Al Ghazali dan Alyssa Daguise sebagai pasangan pengantin baru.
Pria yang kerap disapa Pakde tersebut tampaknya tak menuntut anak dan menantunya untuk memiliki cucu cepat.
Disinggung soal keinginan menimang cucu, Dhani menjawab dengan bijaksana, seraya mendoakan yang terbaik untuk anak dan menantunya.
"Ya tergantung yang kasih (Tuhan), yang dikasihnya sama Tuhan gimana,” ujar Dhani di kawasan Cikarang, baru-baru ini.
Ketika ditanya mengenai jenis kelamin cucu yang diharapkannya, Dhani kembali menjawab dengan bijaksana.
Mantan suami Maia Estianty tersebut hanya mendoakan cucunya kelak lahir selamat dan dalam kondisi sehat.
"Ah, yang mana dikasih ya. Penting sehat-sehat semuanya,” tuturnya.
Bersamaan dengan itu, ayah lima anak tersebut lantas menyoroti kedekatan mereka yang terlihat sangat romantis.
