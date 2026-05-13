Al Ghazali Sebut Wajah Sang Buah Hati Mirip Dirinya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Al Ghazali dan istrinya, Alyssa Daguise mash belum menunjukkan wajah buah hatinya hingga saat ini.

Meski begitu Al Ghazali mengungkapkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan itu mirip dengannya.

Namun, dia menilai bahwa wajah anaknya masih mungkin berubah-ubah mengingat usianya yang baru beberapa hari.

"Cuman kalau bisa dibilang overall, mirip aku," ujar Al Ghazali di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu (13/5).

Pemain film Dignitate itu juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat menitikkan air mata tatkala melihat buat hatinya tersebut.

Sebab, Al Ghazali merasa haru melihat putri kecilnya itu yang terlihat mirip dengannya.

"Aku menangis. Nangisnya pas lihat, sudah mirip lagi," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, dia menuturkan bahwa Alyssa Daguise melahirkan putri pertamanya melalui persalinan normal.