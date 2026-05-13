Al Ghazali Sebut Wajah Sang Buah Hati Mirip Dirinya
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Al Ghazali dan istrinya, Alyssa Daguise mash belum menunjukkan wajah buah hatinya hingga saat ini.
Meski begitu Al Ghazali mengungkapkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan itu mirip dengannya.
Namun, dia menilai bahwa wajah anaknya masih mungkin berubah-ubah mengingat usianya yang baru beberapa hari.
"Cuman kalau bisa dibilang overall, mirip aku," ujar Al Ghazali di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu (13/5).
Pemain film Dignitate itu juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat menitikkan air mata tatkala melihat buat hatinya tersebut.
Sebab, Al Ghazali merasa haru melihat putri kecilnya itu yang terlihat mirip dengannya.
"Aku menangis. Nangisnya pas lihat, sudah mirip lagi," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, dia menuturkan bahwa Alyssa Daguise melahirkan putri pertamanya melalui persalinan normal.
Aktor Al Ghazali dan istrinya, Alyssa Daguise mash belum menunjukkan wajah buah hatinya hingga saat ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Cerita Persalinan Anak Pertama Pasangan Alyssa Daguise dan Al Ghazali
- Al Ghazali Ungkap Momen Paling Berkesan Saat Dampingi Alyssa Daguise Persalinan
- 3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Kembali ke Nusakambangan, Alyssa Daguise Marah
- Akun Palsu Anak Bermunculan, Alyssa Daguise Sampaikan Pengumuman Penting
- Alyssa Daguise Minta Warganet Tak Jadikan Nama Anaknya Candaan: Enggak Lucu!
- Curhat Maia Estianty Setelah Punya Cucu Pertama dari Al Ghazali dan Alyssa Daguise