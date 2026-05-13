Al Ghazali Ungkap Momen Paling Berkesan Saat Dampingi Alyssa Daguise Persalinan
jpnn.com - Aktor Al Ghazali baru saja dikaruniai anak pertamanya dengan Alyssa Daguise.
Sang istri melahirkan anak perempuan pertamanya secara normal di Rumah Sakit JWCC, Jakarta Selatan pada Minggu (10/5).
Putrinya yang diberi nama Soleil Zephora Ghazali itu lahir dengan berat badan 3,2 kilogram dan panjang 49 sentimeter.
Al Ghazali lantas menceritakan salah satu momen paling berkesan saat mendampingi proses persalinan istrinya.
"Momen sih ya pas bayi keluar, nangis, ditaruh di dada dia itu, itu momen yang (memorable)," ujar Al Ghazali di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu (13/5).
Pemain film Dignitate itu mengakui dirinya sempat menitikkan air mata tatkala melihat buat hatinya tersebut.
Pasalnya Al Ghazali merasa haru melihat putri kecilnya itu dan terlihat mirip dengannya.
"Aku menangis. Nangisnya pas lihat, sudah mirip lagi," tuturnya.
