Al-Ikhlas, 10 Detik yang Setara 1/3 Al-Qur'an

Al-Ikhlas, 10 Detik yang Setara 1/3 Al-Qur'an
Seorang siswa membaca Al-Qur’an di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (23/2). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - SUDAH berapa kali kamu membaca atau mendengar Al-Ikhlas selama Ramadan ini?

Islamic Visual Creator Abdullah Maajid menukil hadis soal betapa spesialnya surah Al-Ikhlas.

"Sering dibaca karena ayatnya yang pendek, padahal surah Al-Ikhlas memuat murninya ilmu tauhid yang luar biasa agung."

"Pahalanya yang setara sepertiga Al-Qur'an menjadi bukti nyata betapa istimewanya surah ini di sisi Allah."

Al-Ikhlas merupakan surah ke-112 dari 114 di Al-Qur'an.

"Surah ini memurnikan pemahaman tentang Allah. Mulai sekarang, mari baca Al-Ikhlas dengan penuh cinta dan rasa syukur, bukan sekadar sebagai surah pelengkap agar salat cepat selesai." (ig/jpnn)

Bacalah Al-Ikhlas dengan penuh cinta dan rasa syukur, bukan sekadar sebagai surah pelengkap agar salat cepat selesai.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

