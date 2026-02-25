Al-Ikhlas, 10 Detik yang Setara 1/3 Al-Qur'an
jpnn.com - SUDAH berapa kali kamu membaca atau mendengar Al-Ikhlas selama Ramadan ini?
Islamic Visual Creator Abdullah Maajid menukil hadis soal betapa spesialnya surah Al-Ikhlas.
"Sering dibaca karena ayatnya yang pendek, padahal surah Al-Ikhlas memuat murninya ilmu tauhid yang luar biasa agung."
"Pahalanya yang setara sepertiga Al-Qur'an menjadi bukti nyata betapa istimewanya surah ini di sisi Allah."
Al-Ikhlas merupakan surah ke-112 dari 114 di Al-Qur'an.
"Surah ini memurnikan pemahaman tentang Allah. Mulai sekarang, mari baca Al-Ikhlas dengan penuh cinta dan rasa syukur, bukan sekadar sebagai surah pelengkap agar salat cepat selesai." (ig/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Bacalah Al-Ikhlas dengan penuh cinta dan rasa syukur, bukan sekadar sebagai surah pelengkap agar salat cepat selesai.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Agustina Wilujeng & Sinta Nuriyah Abdurrohman Wahid Sahur Bersama di Pura Giri Natha
- Sekda Sumsel Pastikan Operasi Pasar Murah & GPM Digelar Selama Ramadan, Ini Jadwalnya
- Begini Cara War Trakjil GoPay Berhadiah Miliaran
- 3 Hikmah Sahur di Akhir Waktu
- Insanul Fahmi Ungkap Doa Khusus di bulan Ramadan Kali Ini
- Transaksi Ramadan Meningkat, BNI Ingatkan Modus Kejahatan Siber Menjelang Lebaran