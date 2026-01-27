menu
Alaeddine Ajaraie, Wajah Baru Persija Jakarta yang Langsung Bersuara di Lapangan
Debut Alaeddine Ajaraie bersama Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Rekrutan anyar Persija Jakarta Alaeddine Ajaraie mendapat kesempatan menunjukkan aksinya saat Macan Kemayoran mengalahkan Madura United 2-0 pada laga perdana putaran kedua BRI Super League.

Alaeddine masuk pada menit ke-70 dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Kehadiran pemain asal Maroko itu langsung memberi warna di lini serang Persija.

Alaeddine tampil agresif dan cerdas dalam membaca permainan.

Setiap kali memegang bola, pemain berusia 33 tahun itu mampu memilih opsi terbaik, apakah menusuk ke dalam pertahanan lawan atau mendistribusikan bola ke rekan setim.

Pelatih Mauricio Souza pun menilai debut Alaeddine sangat positif.

"Dia pemain yang sangat cepat, sangat bagus dalam situasi satu lawan satu."

"Alaeddine masih butuh sedikit waktu lagi untuk meningkatkan kondisi fisiknya, tetapi potensinya jelas terliha," jelas Mauricio.

Debut Alaeddine Ajaraie di Persija langsung mencuri perhatian. Masuk singkat, tapi aksinya bikin lini belakang lawan kewalahan.

