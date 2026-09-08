Alam Sutera Targetkan Penjualan Rp 300 Miliar dari Expo Properti 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) menargetkan penjualan sekitar Rp300 miliar melalui Alam Sutera Group Expo 2026 yang berlangsung pada 8-13 September 2026 di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat.

Sales and Marketing Director Alam Sutera Group Lilia S. Sukotjo mengatakan target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan dukungan pembiayaan perbankan, terutama untuk mempermudah proses kredit pemilikan rumah (KPR) bagi calon pembeli.

”Saya ingin paling tidak ada ratusan miliar yang bisa kita tarik. Untuk itu kami butuh sekali dukungan dari perbankan untuk pemrosesan yang baik dan harapannya target tersebut tercapai,” kata Lilia dalam konferensi pers pembukaan Alam Sutera Group Expo 2026, Selasa (8/9/2026).

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Pada pameran tersebut, perseroan menawarkan sejumlah produk properti dengan kisaran harga mulai dari Rp500 juta hingga puluhan miliar rupiah. Menurut Lilia, pembeli rumah yang selama ini mendominasi penjualan berasal dari kelompok karyawan swasta, terutama generasi milenial.

Corporate Strategic Marketing Division Head Alam Sutera Group Stephanus mengatakan produk hunian yang paling banyak diminati saat ini berada pada kisaran harga Rp1 miliar hingga Rp2,5 miliar.

Kisaran harga tersebut menunjukkan segmen menengah masih menjadi salah satu pasar penting bagi perseroan di tengah beragamnya produk properti yang ditawarkan, mulai dari hunian hingga proyek dengan nilai transaksi lebih tinggi.

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Selain harga, akses pembiayaan menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan perseroan untuk mendorong transaksi. Alam Sutera Group menggandeng sejumlah bank, antara lain BCA, Bank Mandiri, BSI, CIMB Niaga, BRI, dan Bank Danamon.

Stephanus mengatakan sejumlah bank memberikan penawaran suku bunga khusus selama pameran. Salah satu skema yang ditawarkan berupa bunga tetap mulai 2,75 persen untuk tenor tiga tahun dan 3,3 persen untuk tenor lima tahun, dengan ketentuan yang berlaku.