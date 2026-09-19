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Alan Ritchson Dilirik Bintangi Helldivers, Gantikan Jason Momoa

Alan Ritchson Dilirik Bintangi Helldivers, Gantikan Jason Momoa
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Alan Ritchson. Foto: Instagram/alanritchson

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Aktor Alan Ritchson sedang dalam pembicaraan untuk membintangi film adaptasi video game Helldivers yang diproduksi Sony dan PlayStation Productions.

Bila kesepakatan tercapai, proyek tersebut akan menjadi film layar lebar studio pertama yang dibintangi Alan Ritchson sebagai pemeran utama.

Alan Ritchson dipertimbangkan untuk menggantikan Jason Momoa yang sebelumnya terikat sebagai pemeran utama, tetapi keluar dari proyek pada Juni 2026.

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Menurut sumber yang dikutip The Hollywood Reporter, keluarnya Jason Momoa disebabkan oleh perbedaan kreatif.

Film Helldivers akan disutradarai Justin Lin yang dikenal lewat sejumlah film Fast & Furious. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop mulai 10 November 2027.

Adapun film ini diangkat dari game Helldivers yang dirilis pada 2015 dan sekuelnya, Helldivers 2. Kedua game tersebut telah terjual lebih dari 12 juta unit.

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Cerita Helldivers mengikuti pasukan elite yang disebut Helldivers. Mereka bertugas melindungi planet fiksi bernama Super Earth dari serangan alien.

Arrowhead Game Studios merupakan pengembang di balik game Helldivers.

Aktor Alan Ritchson sedang dalam pembicaraan untuk membintangi film adaptasi video game Helldivers yang diproduksi Sony dan PlayStation Productions.

Sumber The Hollywood Reporter
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