JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Alarm Dini dari Garasi Aprilia, Jorge Martin Absen Tes MotoGP 2026 di Sepang

Alarm Dini dari Garasi Aprilia, Jorge Martin Absen Tes MotoGP 2026 di Sepang

Jorge Martin dan Aprilia. Foto: Jure Makovec/AFP

jpnn.com - Jorge Martin harus menelan kenyataan pahit menjelang musim MotoGP 2026.

Aprilia Racing resmi memastikan rider asal Spanyol itu tidak akan turun dalam tes pramusim MotoGP di Sepang, Malaysia.

Martin masih berada dalam tahap pemulihan setelah kembali menjalani prosedur medis.

Kondisi fisik Martinator dinilai belum cukup siap untuk menghadapi program pengujian intensif yang berlangsung selama tiga hari di Malaysia, 29–31 Januari.

Sebelumnya, Aprilia menjelaskan bahwa Martin harus menjalani dua operasi, masing-masing pada tulang skafoid kiri serta tulang selangka kanan.

Cedera tersebut berdampak langsung pada minimnya jumlah seri yang bisa dia ikuti di MotoGP 2025.

Meski sempat kembali mengaspal pada seri penutup di Valencia, Aprilia menilai tubuh Martin masih membutuhkan waktu agar benar-benar berada pada kondisi ideal sebelum musim baru dimulai.

"Keputusan ini diambil agar pemuliah fisik Jorge Martin berjalan optimal menjelang musim baru," tulis Aprilia.

Jorge Martin tidak ikut tes pramusim MotoGP 2026 di Sepang. Keputusan Aprilia ini menjadi sinyal penting jelang musim baru.

