Alas Roban The Series Hadir di ANTV, Ada Michelle Ziudith hingga Omar Daniel

jpnn.com, JAKARTA - ANTV akan menghadirkan Alas Roban The Series ke layar kaca setelah film Alas Roban mendapat respons positif saat ditayangkan di bioskop pada awal 2026.

Serial tersebut akan membawa kisah misteri, kehilangan, serta teror supranatural yang terjadi di jalur legendaris Alas Roban, Jawa Tengah.

Alas Roban The Series mengangkat kisah perjuangan seorang ibu bernama Sita yang berusaha membesarkan putrinya, Gendis.

Selain persoalan keluarga, serial ini juga mengungkap misteri hilangnya Ramdan, suami Sita, yang menghilang secara misterius di Alas Roban lima tahun sebelumnya.

Sutradara Alas Roban The Series, Sondang Pratama, mengatakan versi serial akan menghadirkan sejumlah karakter berbeda.

Namun, karakter Sita dan Gendis tetap dipertahankan dari versi film dengan pengembangan cerita yang lebih mendalam.

“Ada beberapa karakter yang berbeda. Karakter Sita dan Gendis masih tetap ada, tetapi di series ini akan mengulas kejadian yang belum terungkap dalam film dan akan diungkapkan di sini lebih mendalam,” ujar Sondang.

Serial tersebut dibintangi sejumlah aktor dan aktris, di antaranya Michelle Ziudith, Omar Daniel, Fara Shakila, Ben Joshua, Laura Theux, dan Chris Laurent. Selain itu, Imelda Therinne, Arie Andika, serta Antonio Blanco juga turut bergabung dalam jajaran pemeran.