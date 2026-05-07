Alasan Ahmad Dhani Kembali Singgung Masa Lalu dengan Maia Estianty

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah polemik yang terjadi, Ahmad Dhani kembali membahas masa lalu dengan mantan istrinya, Maia Estianty.

Dia kini menyatakan bahwa dirinya yang pertama kali menjatuhkan talak kepada Maia Estianty sebelum gugatan cerai diajukan ke pengadilan.

“Sebenarnya saya yang menalak tiga langsung Maia Estianty di bulan Desember 2006. Jadi secara agama, saya menalak tiga langsung, tidak pakai satu dua, langsung tiga kepada Maia Estianty di bulan Desember 2006,” kata Ahmad Dhani di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

“Lalu Maia Estianty menggugat cerai saya ke Pengadilan Agama April 2007,” lanjutnya.

Ahmad Dhani mengungkap alasan menjatuhkan talak tersebut berkaitan dengan dugaan adanya orang ketiga dalam rumah tangga saat itu.

Tidak hanya itu, pentolan Dewa 19 tersebut mengeklaim memiliki bukti.

“Ada pengakuan Z yang pernah saya perdengarkan di infotainment, di mobil saya setel, bukan saya, tetapi pihak lawyer kami yang memutar, pengakuan Maia bersama orang tersebut,” tutur ayah Al, El, Dul, itu.

Ahmad Dhani kemudian menyinggung dugaan hubungan Maia Estianty dengan seorang petinggi televisi swasta, meski tidak menyebutkan secara rinci sosok yang dimaksud.