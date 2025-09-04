menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Alasan Ayah Brigadir Esco Minta Polisi Surati Meta untuk Pulihkan Chat WhatsApp, Oh Ternyata

Orang tua Brigadir Esco (kedua kiri) menunjukkan surat kuasa kepada tim advokat Dr. Lalu Anton Hariawan (kedua kanan) di Lombok Barat, Kamis (4/8/2025). ANTARA/HO-Tim Advokat Dr. Lalu Anton

jpnn.com, MATARAM - Ayah kandung Brigadir Esco Faska Rely, Samsul Herawadi berharap kepolisian segera mengungkap penyebab kematian anaknya menjadi terang benderang. 

Samsul melalui kuasa hukumnya, pun meminta kepolisian menyurati pihak Meta Indonesia guna memulihkan 'chat' yang berisi pesan tertulis maupun percakapan pada aplikasi WhatsApp milik almarhum.

"Cukup dengan bersurat dengan kominfo (kementerian komunikasi dan informasi) dan Meta Indonesia. Ini bisa menjadi langkah kepolisian menyelamatkan dan memulihkan data yang sempat terhapus di WhatsApp Brigadir Esco," kata Dr. Lalu Anton Hariawan, kuasa hukum orang tua Brigadir Esco di Mataram, Kamis.

Apalagi dengan mengetahui status penanganan sudah masuk ke tahap penyidikan sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang dikeluarkan Polres Lombok Barat dengan Nomor: SP2HP/66/IX/RES.1.7./2025, menurut Anton hal tersebut bisa menjadi dasar kepolisian meminta data tersebut.

Dia turut mengharapkan agar kepolisian mengekstrak seluruh komunikasi pada telepon seluler milik orang terdekat Brigadir Esco, termasuk istri dan mertuanya.

Menurut dia, hal tersebut penting dilakukan pihak kepolisian untuk mengungkap peran tersangka pada tahap penyidikan yang dimulai sejak 2 September 2025.

"Kami minta tidak hanya handphone dari si korban saja yang diekstrak, tetapi handphone semua orang di lokasi, orang terdekat juga harus dilakukan pemeriksaan," ujarnya.

Anton mengaku orang tua almarhum telah menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara Harahap dalam pertemuan hari ini di Mapolres Lombok Barat.

