Alasan Bank Indonesia Menahan BI-Rate di Level 5,75%

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mematok tingkat BI-Rate tetap berada di level 5,75 persen.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan angka itu cukup untuk mendukung dan menjaga stabilitas di tengah era suku bunga global yang tinggi (higher for longer).

“Kalau saat ini masih cukup, karena stabilitas bukan hanya dengan pre-emptive daripada BI-Rate itu, tetapi juga penguatan di kebijakan terkait dengan insentif biaya hedging. Di satu sisi, kami ingin mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Destry Damayanti pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu.

Destry mengatakan ekonomi domestik saat ini terus bergerak ke arah yang lebih baik sehingga bank sentral Indonesia juga turut mendukung arah tersebut melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, serta kebijakan pendukung lainnya seperti pendalaman pasar keuangan, kebijakan UMKM, dan kebijakan regional.

“Ketidakpastian global di satu sisi. Di sisi lain untuk domestik, selain stabilitas yang tentu menjadi fokus kami saat ini, tetapi juga harus bisa membuka ruang untuk ekonomi itu masih bisa bergerak lebih maju lagi,” kata dia.

Deputi Gubernur Senior BI Aida S. Budiman menambahkan bank sentral memilih untuk tidak menaikkan BI-Rate karena dapat berdampak pada kenaikan harga-harga di domestik.

Aida menjelaskan secara keseluruhan, meski terjadi kenaikan harga minyak global, fundamental ekonomi domestik saat ini masih cukup baik karena ditopang oleh permintaan dan konsumsi domestik serta investasi.

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen.