Alasan Beli Mobil di OLXmobbi Bikin Kantong Lebih Tenang Seusai Transaksi

jpnn.com, JAKARTA - Transaksi jual beli yang tuntas sering kali jadi akhir dari cerita. Begitu barang berpindah tangan dan pembayaran selesai, hubungan antara platform dan pengguna biasanya ikut usai.

Namun, pendekatan berbeda coba ditawarkan OLX dan OLXmobbi.

Bagi mereka, kepuasan pengguna justru perlu dijaga, bahkan setelah proses bertransaksi selesai.

Melalui fitur MyBenefits yang tertanam di aplikasi dan situs resmi OLX, pengguna kini bisa menikmati pelapis benefit ekstra.

Isinya beragam, mulai dari voucher diskon eksklusif, penawaran dari mitra resmi, hingga kemudahan memantau garansi pembelian mobil bekas berkualitas di OLXmobbi.

Semuanya dirancang agar gampang ditemukan dan langsung bisa dipakai sesuai kebutuhan.

Direktur OLX Agung Iskandar, menyebut kepraktisan adalah kunci utama.

Pengalaman pengguna, menurutnya, tidak boleh berhenti di titik pembayaran.