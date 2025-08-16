Alasan BMKG Minta Kejuaraan F1 Powerboat 2025 di Danau Toba Digelar Pagi Hari

jpnn.com, MEDAN - Kejuaraan Dunia Aquabike 2025 dan F1 Powerboat 2025 yang akan digelar di Danau Toba, Dermaga Mulia Raja Balige, disarankan digelar pada pagi hari.

Event Aquabike akan berlangsung pada 16–17 Agustus, sementara F1 Powerboat digelar 20–22 Agustus.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyarankan hal tersebut karena gelombang di Danau Toba pada pagi hari cukup tenang.

"Karena gelombang di Danau Toba pada pagi hari cukup tenang," ujar Kepala BMKG Sumatera Utara Hendro Nugroho seusai meninjau pelaksanaan Aquabike 2025 di Kabupaten Toba, Sumut, Sabtu.

Dia mengatakan berdasarkan pantauan gelombang di Danau Toba pada siang mendekati sore cenderung lebih tinggi.

Meski tidak menyebut perbedaannya, dia menyarankan agar lomba F1 Powerboat tidak dilaksanakan pada siang maupun sore hari.

Hendro mengaku bahwa penyelenggara bersama BMKG terus berkoordinasi terkait kondisi cuaca dan iklim untuk mendukung kelancaran kejuaraan internasional tersebut.

"Kami merekomendasikan agar F1 Powerboat dilaksanakan di pagi hari," ujarnya.