Alasan Bojan Hodak Datangkan Layvin Kurzawa dan Dion Markx, Jawab Kekurangan Persib?
jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menaruh ekspektasi tinggi terhadap dua wajah anyar dalam timnya, yakni Layvin Kurzawa dan Dion Markx.
Kehadiran mereka dinilai penting untuk memperkuat sektor pertahanan Maung Bandung dalam menghadapi padatnya agenda BRI Super League 2025/26 dan AFC Champions League Two 2025/26.
Hodak menjelaskan perekrutan Kurzawa dan Dion bukan dilakukan tanpa alasan.
Persib membutuhkan tambahan tenaga di lini belakang setelah Muhammad Rezaldi Hehanussa dan Al Hamra Hehanussa dipinjamkan ke Persik Kediri.
"Dua pemain baru ini bagus untuk kami."
"Sebab, kami agak kekurangan stok setelah Rezaldi dan Hamra pergi. Kami butuh tambahan di bek kiri dan satu bek tengah," tegas Hodak.
Khusus Dion Markx, pelatih asal Kroasia itu melihat potensi besar dari bek muda Timnas U-23 Indonesia tersebut.
Hodak berharap Dion bisa mengikuti jalur perkembangan pemain muda Persib sebelumnya yang sukses menembus tim utama.
