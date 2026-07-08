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Alasan Changan Pede Mematok Harga Deepal S05 di Kisaran Rp 500 Jutaan

Alasan Changan Pede Mematok Harga Deepal S05 di Kisaran Rp 500 Jutaan
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Media drive Changan Deepal S05 di Sukabumi, Jabar. Foto: ridho

jpnn.com, SUKABUMI - Changan Indonesia tetap percaya diri membanderol Deepal S05 di kisaran Rp 500 jutaan, meski pasar mobil listrik nasional kian kompetitif.

Keyakinan itu muncul karena perusahaan merasa menawarkan sesuatu yang berbeda, mulai dari teknologi hingga posisi produk di pasar.

Saat ini, Deepal S05, baik versi Battery Electric Vehicle (BEV) maupun Range-Extended Electric Vehicle (REEV), masih didatangkan utuh dari Thailand.

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Soal kemungkinan dirakit secara lokal, Changan belum mengambil keputusan.

"Kami akan studi terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan kapasitas produksi yang dibutuhkan," ujar Head of Marketing Changan Indonesia, Rizal Mulyadi, di Jawa Barat, Rabu (8/7).

Harga yang berada di level Rp 500 jutaan juga tidak membuat Changan gentar.

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Apalagi sebelumnya model Deepal lain yang bermain di rentang harga serupa, belum mampu mencatat penjualan yang benar-benar menonjol.

Menurut Rizal, Deepal memiliki identitas yang berbeda dibanding para pesaingnya.

Changan Indonesia tetap percaya diri membanderol Deepal S05 di kisaran Rp 500 jutaan, meski pasar mobil listrik nasional kian kompetitif.

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