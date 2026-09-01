Alasan di Balik Peminjaman Ramon Tanque ke Chennaiyin FC
jpnn.com, BANDUNG - Striker asing Persib, Ramon Tanque, menemukan klub baru setelah dipastikan tak masuk skema pelatih Igor Tolic pada musim 2026/2027.
Pemilik nama lengkap Ramon de Andrade Souza itu dipinjamkan ke klub India, Chennaiyin FC.
Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan tim, regulasi kompetisi, serta aspek pengembangan karier pemain.
Persib juga disebut telah berdiskusi bersama tim pelatih dan Ramon Tanque sebelum keputusan peminjaman disepakati.
Berdasarkan Regulasi Super League 2026/2027, setiap klub diperbolehkan mendaftarkan maksimal 11 pemain asing.
Sementara itu, Persib memiliki 12 legiun dalam komposisi skuad musim ini.
Dengan mempertimbangkan ketentuan tersebut, Persib dan tim pelatih kemudian menentukan langkah terbaik agar komposisi skuad tetap optimal.
Selain itu, memberikan kesempatan bagi Ramon untuk terus mendapatkan menit bermain dan pengalaman kompetitif.
Striker asing Ramon Tanque resmi dipinjamkan ke klub India, Chennaiyin FC. Manajemen sampaikan alasan di balik peminjaman.
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