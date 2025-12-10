Alasan di Balik Pergantian Komposisi Tunggal Putri Indonesia di Final SEA Games 2025
jpnn.com - SEA Games 2025 menghadirkan duel sengit di cabor bulu tangkis beregu putri. Indonesia bersiap menghadapi Thailand di partai final.
Menjelang laga penentuan tersebut, Pelatih tunggal putri Indonesia Imam Tohari buka suara soal perubahan komposisi pemain.
Alasan Perubahan Komposisi Pemain
Mutiara Ayu Puspitasari, yang menjadi penentu langkah Indonesia di semifinal melawan Malaysia, digantikan oleh Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi.
Imam menilai Kadek mampu mengimbangi permainan Supanida Katethong.
"Saya sangat mengapresiasi penampilan Mutiara yang bisa keluar dari tekanan. Semoga tunggal putri yang muda-muda ini bisa unjuk gigi, bukan hanya Mutiara saja."
"Setelah kami berdiskusi, ditentukan siapa yang siap diturunkan. Dia yang diturunkan memang harus siap secara mental dan berani," ungkap Imam.
Berharap Tunggal Putri Tampil Maksimal
Melihat komposisi pemain yang diturunkan, Imam berharap wakil tunggal putri mampu menyumbangkan poin bagi Indonesia.
Tercatat, Putri Kusuma Wardani dan Gregoria Mariska Tunjung masih menjadi andalan untuk mendulang angka meski akan menghadapi lawan yang tangguh.
Imam Tohari buka suara perubahan komposisi di tunggal putri ketiga pada final beregu SEA Games 2025 melawan Thailand, Rabu (10/12)
