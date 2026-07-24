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Alasan Dude Harlino Kembalikan Honor Rp5,25 Miliar dari PT DSI

Alasan Dude Harlino Kembalikan Honor Rp5,25 Miliar dari PT DSI
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Dude Harlino dan Alyssa Soebandono. Foto: Instagram/dude2harlino

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Dude Harlino bersama istri, Alyssa Soebandono mengembalikan uang senilai Rp 5,25 miliar kepada penyidik Bareskrim Polri.

Adapun uang tersebut merupakan honor yang diterima sebagai Brand Ambassador (BA) PT. Dana Syariah Indonesia (DSI).

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Dude Harlino, Haris Azhar.

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Dia mengatakan bahwa kehadiran kliennya ke Bareskrim Polri tidak hanya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam dugaan kasus yang menyandung PT. DSI.

"Penyerahan uang dari Dude Herlino, uang yang jumlahnya adalah senilai dengan jasa, jasa brand ambassador Dude dengan istrinya dari DSI. Nah, itu sebesar 5 miliar 250 juta," kata Haris Azhar di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (23/7).

Menurutnya, penyerahan uang sejumlah Rp 5,25 miliar itu atas inisiatif pribadi Dude Harlino.

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Pihaknya pun telah berkoordinasi debgan penyidik sebelum akhirnya menyerahkan uang tersebut.

"Jadi ini benar-benar murni inisiatif. Sudah kurang lebih 2-3 minggu belakangan ini kami koordinasi dengan pihak penyidik untuk menyampaikan niat baik dari Dude. Nah, hari ini sebetulnya proses serah terima tersebut," ucap Haris Azhar.

Aktor Dude Harlino bersama istri, Alyssa Soebandono mengembalikan uang senilai Rp 5,25 miliar kepada penyidik Bareskrim Polri.

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