Alasan Eks Ajax Amsterdam Tertarik Gabung PSIM Yogyakarta, Ternyata!

jpnn.com - Menjelang jumpa Persib Bandung pada pekan ketiga BRI Super League 2025/26, PSIM Yogyakarta memperkenalkan rekrutan anyar, yakni mantan pemain akademi Ajax Amsterdam.

Sosok yang dimaksud ialah Donny Warmerdam. Gelandang bertahan asal Belanda itu diharapkan mampu memperkuat lini tengah Laskar Mataram.

Donny menjadi pemain asing ke-9 PSIM musim ini setelah sebelumnya manajemen mendatangkan Franco Ramos, Yusaku Yamadera, Deri Corfe, Ze Valente, Pulga Vidal, Rahmatshoh Rahmatzoda, Rafinha, dan Nermin Haljeta.

Alasan Bergabung PSIM Yogyakarta

Pemain berusia 23 tahun itu mengaku keputusannya bergabung ke PSIM tidak datang secara instan. Dia perlu beberapa waktu sebelum memutuskan melanjutkan kariernya di Indonesia.

"Agen saya mengirim pesan bahwa PSIM tertarik, jadi saya mengambil waktu untuk memutuskan apakah ini cocok untuk saya atau tidak."

"Semangat para penggemar di sini sangat menyenangkan untuk dilihat. Kota Yogyakarta juga terlihat indah saat saya melihatnya di internet. Hal itu membuat saya tertarik," ucapnya.

Pengalaman di Ajax Amstardam

Donny merupakan pemain yang pernah menimba ilmu di akademi Ajax Amsterdam sejak 2010. Dia bermain untuk tim kelompok umur dari U-17 hingga U-21 dengan catatan 82 pertandingan, lima gol, dan satu asis.

Namun, Donny belum pernah mendapat kesempatan bermain di tim senior Ajax Amsterdam. Meski begitu, pengalamannya di tim junior menjadi modal berharga.