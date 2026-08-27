Alasan I.League Tarik Laga Persija Vs Persib ke Pekan Kedua Super League 2026/27

jpnn.com, JAKARTA - Operator Super League 2026/27 punya alasan tersendiri mengapa laga akbar Persija Jakarta melawan Persib Bandung digelar pada pekan kedua.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus mengungkapkan bahwa langkah tersebut diambil untuk bisa mengakomodir laga berlangsung di ibu kota.

Terlebih beberapa pihak mulai dari tempat penyelenggaraan hingga kepolisian setempat masih memberikan lampu hijau laga bisa digelar seusai jadwal.

“Jadwal sendiri sengaja kami tarik di depan antara Persija lawan Persib. Supaya Persija sendiri, GBK-nya bisa, kemudian izinnya harusnya karena masih di depan, masa, sih, ditolak,” kata Ferry saat ditemui di kawasan Kuningan, Setiabudi, Rabu (26/6) sore WIB.

“Nah, itu sebenarnya keinginan kami pada dasarnya,” katanya.

Saat ini pihak I.League masih menunggu keputusan akhir dari pihak kepolisian mengenai laga akbar tersebut.

Wajar kondisi keamanan dalam beberapa pekan terakhir kurang mendukung menyusul akan terjadi aksi demonstrasi di beberapa titik ibu kota.

“Secara lisan artinya memang sudah disetujui, tetapi mudah-mudahan ini tidak menjadi, apa, backfire, karena proses daripada demo-demo yang konon kabarnya mulai besok, ya. Doakan saja,” ungkap Ferry.