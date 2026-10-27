Alasan Jeronimo Pengin Stadion PSS Sleman Dipenuhi Suporter Tuan Rumah

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Borneo FC Samarinda Mauro Jeronimo menginginkan Stadion Maguwoharjo dipadati suporter PSS Sleman saat kedua tim bertarung pada penutup pekan ketujuh Super League 2026/2027, Selasa (27/10).

Dia menilai bermain di kandang lawan dengan dukungan penuh suporter tuan rumah biasanya menjadi tekanan tersendiri bagi tim tamu.

Namun, Jeronimo melihat atmosfer stadion yang ramai sebagai keuntungan untuk meningkatkan motivasi pemainnya.

"Saya harap akan ada banyak suporter di stadion, karena menurut saya, semua pemain sepak bola akan merasa lebih termotivasi saat bermain di stadion yang penuh penonton," tutur Jeronimo.

"Hal itu memberikan dorongan semangat, tidak hanya bagi tim tuan rumah, tetapi juga bagi tim tamu."

Di sisi lain, PSS Sleman tentu ingin memanfaatkan dukungan publik sendiri untuk bangkit.

Super Elang Jawa baru saja gagal membawa pulang poin dari markas Persik Kediri.

Laga kontra Borneo FC pun menjadi kesempatan bagi PSS untuk memperbaiki hasil sekaligus mengembalikan kepercayaan diri di hadapan pendukungnya.