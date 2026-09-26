Alasan John Herdman Pilih 11 Pemain Keturunan Jadi Starter

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih John Herdman membuat keputusan yang langsung mencuri perhatian saat Timnas Indonesia menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Pelatih asal Inggris itu tidak menempatkan satu pun pemain kelahiran Indonesia dalam starting XI. Herdman memasang 11 pemain keturunan sejak menit pertama.

Maarten Paes dipercaya untuk mengawal gawang Indonesia. Sementara barisan belakang diisi oleh Kevin Diks, Elkan Baggott, dan Justin Hubner.

Di lini tengah, John Herdman menurunkan Joey Pelupessy, Calvin Verdonk, Dean James, dan Luke Vickery. Sementara Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny, dan Mitchell Baker mengisi barisan di lini depan.

John Herdman baru memasukkan pemain kelahiran Indonesia, Rayhan Hannan dan Rizky Ridho pada babak kedua.

John Herdman memberikan penjelasan mengenai keputusannya tersebut. Dia menegaskan, status keturunan atau lokal bukan lagi sesuatu yang perlu diperdebatkan karena seluruh pemain yang dipilih telah memiliki ikatan dengan Indonesia.

"Ini adalah susunan pemain yang ingin mewakili negara ini. Mereka bersedia naik pesawat, bekerja keras, melakukan tekel 50-50, serta bermain dengan semangat, keberanian, dan hati," ujar Herdman seusai laga.

Ia menilai kategorisasi tersebut sudah tidak relevan bagi Timnas Indonesia.