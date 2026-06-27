Alasan Jokowi Keliling Daerah Bersama PSI, Ahmad Ali: Tidak Ada Kepentingan Politik

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengungkap alasan Presiden ke-7 RI Jokowi turun langsung melakukan safari politik, ke sejumlah daerah bersama partai berlogo gajah itu.

Menurut Ahmad Ali, kehadiran Jokowi bukan semata menghadiri agenda partai, melainkan berbagi pengalaman politik kepada kader PSI.

"Pak Jokowi banyak berbagi pengalaman kepada kader PSI tentang bagaimana membangun partai yang santun, tidak mengedepankan politik kebencian, tetapi fokus bekerja untuk masyarakat. Nilai-nilai seperti itulah yang ingin terus dibangun di PSI," kata Ahmad Ali di Lampung.

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Dia mengatakan pengalaman Jokowi yang pernah menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI selama dua periode menjadi bekal berharga bagi kader PSI.

"Beliau adalah Presiden dua periode yang memulai perjalanan politik dari bawah. Pengalaman beliau sangat luar biasa."

"Tentu arahan, masukan, dan pengalaman yang dibagikan kepada kader PSI akan menjadi bekal penting untuk mematangkan partai ini menjadi semakin dewasa, semakin kuat, dan semakin dekat dengan rakyat," ujarnya.

Ahmad Ali menjelaskan Lampung dipilih sebagai salah satu daerah awal safari politik, karena struktur organisasi PSI di provinsi tersebut dinilai sudah sangat siap.

"Struktur PSI di Lampung sudah mencapai sekitar 92 persen. Ini menunjukkan kesiapan organisasi dan menjadi modal penting untuk memperkuat konsolidasi partai ke depan," tuturnya.