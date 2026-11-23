jpnn.com, JAKARTA - Bayangkan suasana sebuah kantor pada Senin pagi saat layanan cloud atau aplikasi komunikasi utama mendadak lumpuh.

Skenario semacam itu bukan lagi sekadar cerita fiksi. Rentetan gangguan pada sejumlah layanan digital berskala global dalam beberapa waktu terakhir menjadi tamparan keras bagi dunia usaha.

Hari ini, napas operasional perusahaan—mulai dari obrolan internal, arus transaksi, hingga penyimpanan data—bergantung penuh pada konektivitas digital.

Ketika satu titik saja bermasalah, efek dominonya langsung terasa. Ritme kerja berantakan, produktivitas merosot tajam, dan kepercayaan pelanggan ikut dipertaruhkan.

Situasi itu memaksa para pelaku bisnis berhenti sejenak dan mengajukan pertanyaan mendasar: sejauh mana fondasi digital mereka siap menahan guncangan ketika krisis teknis benar-benar datang?

Bukan Sekadar Soal Kecepatan

Selama bertahun-tahun, banyak perusahaan terjebak pada satu ukuran saat memilih layanan konektivitas: seberapa cepat internetnya.

Padahal, internet kencang tidak otomatis membuat sebuah bisnis kebal dari masalah.