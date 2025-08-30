Alasan Kondusifitas, Persib vs Borneo FC Terancam Ditunda
jpnn.com, BANDUNG - Pertandingan Persib Bandung melawan Borneo FC pada pekan ke-4 Super League 2025/26 terancam ditunda.
Pertandingan tersebut dijadwalkan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Minggu (31/8/2025).
Keputusan itu dikeluarkan Polda Jabar menyikapi kondisi keamanan Kota Bandung pasca aksi unjuk rasa yang digelar, Jumat (29/8) siang hingga malam mengalami kerusuhan.
Fasilitas umum yang ada di Gedung DPRD Jawa Barat, hingga di jalan-jalan lainnya yang ada di Kota Bandung mengalami kerusakan akibat dibakar massa aksi.
Permohonan pembatalan pertandingan itu disampaikan Polda Jabar dalam bentuk surat resmi kepada Direktur Utama i-League Ferry Paulus yang dibuat hari ini dengan Nomor : B/ 3210 /VIII/PAM.3.3./2025/Roops, terkait permohonan penundaan pertandingan sepak bola Persib VS Borneo FC.
Berikut isi permohonan surat tersebut:
1. Rujukan:
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Pertandingan Persib vs Borneo FC pada pekan ke-4 Super League 2025/26 di GBLA terancam ditunda.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Super League: Persija Jakarta Mengamuk, Dewa United Tunduk
- Bhayangkara FC Melindas Persis, 3 Tembakan Tepat Sasaran
- Persib Selangkah Lagi Dapatkan Eliano Reijnders? Bojan Hodak Merespons Begini
- Super League Hari Ini Dewa United Vs Persija, Alex Martins Membara
- Persib Bandung Blak-blakan Soal Peminjaman Zalnando Ke Persita Tangerang
- Ini Alasan Persib Lepas Zalnando ke Persita, Tak Masuk Skema Bojan Hodak?