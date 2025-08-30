menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Alasan Kondusifitas, Persib vs Borneo FC Terancam Ditunda

Alasan Kondusifitas, Persib vs Borneo FC Terancam Ditunda

Alasan Kondusifitas, Persib vs Borneo FC Terancam Ditunda
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suporter Bobotoh di pertandingan Persib Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pertandingan Persib Bandung melawan Borneo FC pada pekan ke-4 Super League 2025/26 terancam ditunda.

Pertandingan tersebut dijadwalkan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Minggu (31/8/2025).

Keputusan itu dikeluarkan Polda Jabar menyikapi kondisi keamanan Kota Bandung pasca aksi unjuk rasa yang digelar, Jumat (29/8) siang hingga malam mengalami kerusuhan.

Baca Juga:

Fasilitas umum yang ada di Gedung DPRD Jawa Barat, hingga di jalan-jalan lainnya yang ada di Kota Bandung mengalami kerusakan akibat dibakar massa aksi.

Permohonan pembatalan pertandingan itu disampaikan Polda Jabar dalam bentuk surat resmi kepada Direktur Utama i-League Ferry Paulus yang dibuat hari ini dengan Nomor : B/ 3210 /VIII/PAM.3.3./2025/Roops, terkait permohonan penundaan pertandingan sepak bola Persib VS Borneo FC.

Berikut isi permohonan surat tersebut:

Baca Juga:

1. Rujukan:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pertandingan Persib vs Borneo FC pada pekan ke-4 Super League 2025/26 di GBLA terancam ditunda.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI