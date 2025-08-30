Alasan Kondusifitas, Persib vs Borneo FC Terancam Ditunda

jpnn.com, BANDUNG - Pertandingan Persib Bandung melawan Borneo FC pada pekan ke-4 Super League 2025/26 terancam ditunda.

Pertandingan tersebut dijadwalkan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Minggu (31/8/2025).

Keputusan itu dikeluarkan Polda Jabar menyikapi kondisi keamanan Kota Bandung pasca aksi unjuk rasa yang digelar, Jumat (29/8) siang hingga malam mengalami kerusuhan.

Fasilitas umum yang ada di Gedung DPRD Jawa Barat, hingga di jalan-jalan lainnya yang ada di Kota Bandung mengalami kerusakan akibat dibakar massa aksi.

Permohonan pembatalan pertandingan itu disampaikan Polda Jabar dalam bentuk surat resmi kepada Direktur Utama i-League Ferry Paulus yang dibuat hari ini dengan Nomor : B/ 3210 /VIII/PAM.3.3./2025/Roops, terkait permohonan penundaan pertandingan sepak bola Persib VS Borneo FC.

Berikut isi permohonan surat tersebut:

1. Rujukan:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;