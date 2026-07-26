Alasan Manajemen Ganti Nama Adhyaksa FC Jadi Isen Mulang FC
jpnn.com, PALANGKA RAYA - Manajemen memutuskan mengganti nama Adhyaksa FC menjadi Isen Mulang FC.
Keputusan itu telah disepakati untuk didaftarkan kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Presiden Klub Adhyaksa FC Eko Setyawan menyatakan keputusan ini diambil setelah melalui diskusi panjang dan mempertimbangkan arahan serta masukan dari sejumlah tokoh penting di Kalimantan Tengah.
"Nama Isen Mulang FC tepat untuk membangun identitas sepak bola Kalimantan Tengah," kata Eko dalam keterangannya di Palangka Raya, Sabtu.
Isen Mulang adalah kata bahasa daerah yang berarti pantang menyerah.
Nama ini sudah diajukan ke PSSI untuk selanjutnya disahkan dalam Kongres PSSI pada Agustus 2026.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyambut baik rencana pergantian nama salah satu kontestan Super League yang bermarkas di Palangka Raya itu.
Agustiar menilai nama baru menjadikan klub sepak bola ini menjadi kebanggaan warga Kalimantan Tengah.
Manajemen memutuskan mengganti nama Adhyaksa FC menjadi Isen Mulang FC dan akan didaftarkan kepada PSSI.
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