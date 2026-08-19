Alasan Moussa Bagayoko Gabung PSS Sleman

jpnn.com, JAKARTA - PSS Sleman mendatangkan gelandang anyar Moussa Bagayoko untuk mengarungi kompetisi musim 2026/2027.

Pemain berkebangsaan Mali itu mengungkap alasan bergabung dengan PSS.

"Ya, ini adalah pengalaman pertama saya bermain di Indonesia. Saya punya alasan tersendiri memilih datang ke sini," ungkap Bagayoko, dikutip dari laman resmi klub, Rabu.

Bagayoko menjelaskan saat ini dirinya terus berupaya untuk melakukan adaptasi bersama PSS Sleman setelah menjalani agenda pramusim bersama Super Elang Jawa selama empat pekan terakhir.

"Yang pertama, saya senang berada di sini. Saya menikmati pengalaman baru ini dan merasa nyaman dengan lingkungan serta suasana di sini," katanya.

Dia menjelaskan selama masa pramusim, sesi latihan bersama PSS Sleman memiliki tujuan untuk menempa fisik dan kemampuan teknis, serta membangun chemistry, memahami filosofi permainan.

Bagayoko menilai proses tersebut berjalan mulus karena karakter dirinya yang mudah beradaptasi dengan cepat menyatu dengan lingkungan baru, mengenal rekan-rekan setim, serta perlahan menemukan ritme permainan yang diinginkan tim pelatih.

"Alhamdulillah, saya menjalani proses adaptasi baik-baik saja. Saya termasuk orang yang cukup cepat beradaptasi. Sejauh ini, saya merasa proses adaptasi dengan tim berjalan sangat baik, dan bisa dengan cepat menyatu dengan rekan-rekan di dalam tim," jelas Bagayoko.