Alasan Persebaya Melepas Bruno Paraiba

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Persebaya Surabaya melepas Bruno Paraiba resmi terungkap.

Penyerang asal Brasil itu harus mengakhiri kebersamaannya lebih cepat setelah perjuangannya di putaran kedua Super League 2025/2026 terus dibayangi cedera.

Perpisahan tersebut diumumkan Bruno lewat media sosial usai Persebaya menutup musim dengan kemenangan meyakinkan atas Persik Kediri. Dalam pesan emosionalnya, striker 31 tahun itu mengaku tetap bersyukur meski kariernya bersama Bajul Ijo hanya berlangsung sekitar lima bulan.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua suporter dan semua yang menjadi bagian dari Persebaya," tulis Bruno Paraiba.

Didatangkan pada bursa transfer paruh musim Januari lalu, Bruno sebenarnya sempat memberi harapan besar. Debutnya langsung mencuri perhatian ketika mencetak gol ke gawang PSIM Yogyakarta pada 25 Januari 2026.

Namun, setelah itu nasib buruk datang menghampiri. Cedera membuat Bruno harus lebih banyak menepi dibanding tampil di lapangan.

Dia bahkan sempat menghilang dalam beberapa pertandingan penting, sebelum akhirnya kembali bermain saat menghadapi Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri.

Situasi tersebut membuat manajemen Persebaya memilih tidak melanjutkan kerja sama. Meski begitu, Bruno tetap meninggalkan kontribusi yang cukup berarti.