Alasan Persib Memperpanjang Kontrak Julio Cesar, Ternyata

jpnn.com - JAKARTA – Manajemen Persib Bandung mengumumkan telah memperpanjang kontrak bek Julio Cesar dengan durasi satu musim penuh untuk mengarungi kompetisi 2026/2027.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menjelaskan keputusan mempertahankan Julio Cesar adalah hasil evaluasi menyeluruh.

Selain itu, Adhitia juga mengungkapkan pelatih Igor Tolic merekomendasikan Persib Bandung untuk mempertahankan Julio Cesar karena perannya sangat penting untuk lini pertahanan.

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"Julio Cesar menunjukkan kualitas, profesionalisme, dan konsistensi sepanjang musim pertamanya bersama Persib," kata sosok yang kerap disapa Adhit tersebut, dikutip dari laman resmi klub, Jumat (17/7).

"Kontribusinya membantu tim mempertahankan gelar juara menjadi salah satu pertimbangan utama.”

“Berdasarkan evaluasi tersebut, tim pelatih merekomendasikan agar Julio tetap menjadi bagian dari skuad musim ini," kata dia.

Adhit menambahkan kehadiran Julio Cesar merupakan pemain yang berpengalaman sehingga sosoknya masih dibutuhkan di dalam tubuh Persib Bandung yang akan menghadapi kompetisi padat.

Pada musim 2026/2027, Persib Bandung dipastikan akan mengikuti empat kompetisi sekaligus yaitu BRI Super League, Piala Indonesia, Shopee Cup ASEAN Club Championship dan AFC Champions League II.