Alasan Politikus PKS Bawa Kertas Bertuliskan 'Gibran Mundur atau Dimundurkan' Saat Rapat Paripurna

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo membawa kertas bertuliskan "Gibran Mundur atau Dimundurkan" saat Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/11).

Yanuar beralasan kertas tersebut dibawa dan ditunjukkan ke publik karena tidak ada sesi interupsi saat rapat.

"Ya, karena tadi Paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat," kata dia.

Yanuar mengaku sengaja memilih kalimat itu karena punya pesan yang kuat dan mudah dicerna menyikapi skandal ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

Dia mengatakan anggota DPR bisa menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) menyikapi polemik ijazah Gibran.

"Saya juga sudah tandatangan dan itu kami serahkan ke pimpinan. Untuk selanjutnya, kami meminta pimpinan DPR untuk bisa memproses usulan kami," lanjutnya.

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Dia mengatakan penting bagi DPR menindaklanjuti putusan MK atau MA ketika melihat pelanggaran hukum pejabat tinggi negara.

"Maka, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya mulai dari angket, menyatakan pendapat, ya, nanti dikirim ke MK, hasil putusan MK nanti dikembalikan ke DPR, DPR kemudian menyampaikan ke MPR, ya, sampai pada titik itu," tuturnya.