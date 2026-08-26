Alasan Prabowo Baru Tinjau Lokasi Gempa NTT, Simak

jpnn.com, KUPANG - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan alasan baru meninjau lokasi bencana gempa bumi di Mbay, Kabupaten Nagekeo pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Prabowo mengatakan dirinya sengaja baru datang karena ingin memberikan kesempatan kepada instansi lain untuk melayani warga terdampak.

"Memang sengaja, di awal-awal gempa saya tidak datang, karena saya mau berikan kesempatan kepada semua instansi untuk melayani rakyat secara langsung," katanya saat menggelar rapat koordinasi di Nagekeo, Rabu.

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Hal ini disampaikan Presiden saat melakukan kunjungan kerja ke Flores untuk meninjau para korban gempa di daerah tersebut.

Dia mengatakan jika dirinya datang pada beberapa hari pascagempa, semua konsentrasi akan terpecah, karena banyak pejabat daerah harus menjemput pejabat dari pusat.

"Ini ada kecenderungan mengalihkan fokus," ujar dia.

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Prabowo menjelaskan walaupun dirinya tidak datang sejak awal, tetapi dirinya selalu memantau dan memonitor dari Jakarta terkait perkembangan gempa di Flores.

Dia menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak yang sudah bekerja keras dan bereaksi cepat menangani bencana gempa di Flores.