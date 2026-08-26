menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Alasan Prabowo Baru Tinjau Lokasi Gempa NTT, Simak

Alasan Prabowo Baru Tinjau Lokasi Gempa NTT, Simak

Alasan Prabowo Baru Tinjau Lokasi Gempa NTT, Simak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, KUPANG - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan alasan baru meninjau lokasi bencana gempa bumi di Mbay, Kabupaten Nagekeo pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Prabowo mengatakan dirinya sengaja baru datang karena ingin memberikan kesempatan kepada instansi lain untuk melayani warga terdampak.

"Memang sengaja, di awal-awal gempa saya tidak datang, karena saya mau berikan kesempatan kepada semua instansi untuk melayani rakyat secara langsung," katanya saat menggelar rapat koordinasi di Nagekeo, Rabu.

Baca Juga:

Hal ini disampaikan Presiden saat melakukan kunjungan kerja ke Flores untuk meninjau para korban gempa di daerah tersebut.

Dia mengatakan jika dirinya datang pada beberapa hari pascagempa, semua konsentrasi akan terpecah, karena banyak pejabat daerah harus menjemput pejabat dari pusat.

"Ini ada kecenderungan mengalihkan fokus," ujar dia.

Baca Juga:

Prabowo menjelaskan walaupun dirinya tidak datang sejak awal, tetapi dirinya selalu memantau dan memonitor dari Jakarta terkait perkembangan gempa di Flores.

Dia menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak yang sudah bekerja keras dan bereaksi cepat menangani bencana gempa di Flores.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan alasan baru meninjau lokasi bencana gempa NTT.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI