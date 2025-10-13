Alasan Prabowo Tunjuk Mentan Amran Sulaiman Jadi Kepala Bapanas, Oh Ternyata

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), menggantikan Arief Prasetyo Adi.

Prasetyo, menyebut keputusan Prabowo Subianto tersebut diambil karena fungsi dan tugas Bapanas selama ini memiliki keterkaitan erat dengan Kementerian Pertanian (Kementan).

“Jadi begini, bahwa sebenarnya fungsi dari tugas badan pangan itu kan dulu memang ada di Kementerian Pertanian dan karena Mas Arief sedang ingin kita tugaskan di tempat yang lain, maka kemudian fungsi itu langsung dijabat oleh Menteri Pertanian,” ujar Prasetyo dikutip Senin (13/10).

Ia mengatakan, koordinasi antara Bapanas dan Kementan selama ini berjalan selaras, sehingga penunjukan Amran Sulaiman dinilai sebagai langkah efisien untuk memperkuat tata kelola pangan nasional.

“Mentan dan Bapanas selalu berjalan beriringan," katanya menambahkan.

Terkait kabar menurunnya mutu beras di pasaran, Prasetyo menyebut tidak ada laporan langsung kepada presiden, namun pemerintah tetap menjadikan hal itu sebagai perhatian utama.

“Memang itu menjadi fokus Kementan dan teman-teman di Bulog bagaimana memperbaiki manajemen penyimpanan. Gudang-gudang perlu perbaikan dan penambahan, termasuk pembangunan gudang baru di 100 tempat,” katanya.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo juga telah meminta dukungan TNI dan Polri untuk membantu pembangunan gudang inovasi pangan serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar penguatan cadangan pangan bisa menjangkau hingga ke tingkat desa.