Alasan PSSI Merahasiakan 5 Nama Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Ternyata

jpnn.com - JAKARTA - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) masih merahasiakan lima nama kandidat pelatih Tim Nasional Indonesia.

Ketua Badan Tim Nasional Indonesia (BTN) Sumardji mengungkapkan alasan pihaknya tak membuka nama-nama yang menjadi kandidat mengisi kursi pelatih kepala baru Timnas Indonesia.

Sumardji mengatakan faktor pertama ialah karena pihaknya menghargai privasi kelima pelatih tersebut.

"Berkaitan dengan lima nama ini kenapa memang sampai dengan detik ini kami tidak akan buka dan memang tidak akan kami buka dahulu, kami menghormati, karena masing-masing pelatih kepala itu punya privasi," kata Sumardji dalam jumpa pers di GBK Arena, Jakarta, Kamis (20/11).

Faktor kedua, ujar Sumardji, dari "para pelatih ini” masih terikat kontrak dengan klub dan tim nasional yang mereka latih saat ini.

"Yang kedua, juga para pelatih ini masih berada di klub dan masih berada di timnas suatu negara, tidak mungkin kami akan membuka," ungkapnya.

Sumardji dalam kesempatan itu juga tidak menyebut kapan pelatih baru Timnas Indonesia akan diumumkan. Dia hanya mengatakan bahwa bersama Direktur Teknik Alexander Zwiers, akan melakukan interview untuk mendalami visi misi kelima kandidat tersebut.

"Lalu berkaitan dengan kelima pelatih ini kami, Coach Alexander bersama-sama dengan Exco yang ditunjuk salah satunya mungkin saya diminta untuk melakukan interview ya dan akan kami lakukan ya mungkin dalam minggu-minggu depan," katanya.