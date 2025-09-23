menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Alasan Simpel Bojan Hodak Pilih Beckham jadi Kapten saat Persib Meladeni Arema

Alasan Simpel Bojan Hodak Pilih Beckham jadi Kapten saat Persib Meladeni Arema

Alasan Simpel Bojan Hodak Pilih Beckham jadi Kapten saat Persib Meladeni Arema
Beckham Putra memegang mik. Foto: diambil dari persibcoid

jpnn.com - MALANG - Juru Taktik Persib Bandung Bojan Hodak mengungkap alasan terpilihnya Beckham Putra sebagai kapten tim di pekan ke-6 BRI Super League, saat Maung Persib bertandang ke markas Arema FC.

Bojan menyatakan keputusan tersebut merupakan kesepakatan bersama di internal tim.

Dia menjelaskan, ketika kapten tim (Marc Klok) harus absen pada suatu pertandingan, maka penggantinya adalah pemain yang memiliki masa bergabung paling lama dengan Persib.

"Sebenarnya Teja Paku Alam paling lama, tetapi dia kiper, tentunya untuk berkomunikasi cukup sulit karena terlalu jauh. Urutan kedua ada Beckham jadi kami mempercayakan (jabatan kapten) kepada dia," ujar Bojan.

Beckham pun mengungkapkan kebahagiaannya karena mendapatkan kepercayaan menjadi kapten tim.

"Saya bangga bisa memimpin rekan-rekan, alhamdulillah bisa menang meski ada yang mendapatkan kartu merah," kata Beckham.

Dia optimistis kemenangan ini akan menjadi suntikan semangat bagi rekan-rekannya untuk tampil konsisten di pertandingan-pertandingan berikutnya.

"Setelah ini kami bermain ke Tangerang (pekan ke-7) dan Bangkok (bermain di ACL Two), semoga bisa menang," tutur gelandang timnas Indonesia ini. (antara/jpnn)

Kenapa Beckham yang jadi kapten Persib saat melawan Arema FC, kenapa bukan Teja?


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

