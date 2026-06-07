Alasan Slank Tetap Cetak Album Fisik Republik Fufufafa

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Slank memastikan akan tetap merilis album terbaru, Republik Fufufafa dalam format fisik seperti kaset, CD, dan vinyl.

Salah satu pertimbangan Slank tetap mempertahankan album fisik yakni karena masih banyak peminat, meski di tengah era digital.

"Di Blok M masih banyak yang jual CD sama kaset dan banyak banget Gen Z dan Gen Alpha yang cari, termasuk vinyl," kata drummer Slank, Bimbim di Potlot, Jakarta Selatan pada Jumat (5/6).

Menariknya, Slank bakal menghadirkan album fisik Republik Fufufafa dalam bentuk kaset, CD dan vinyl dengan cover depan yang berbeda untuk setiap masing-masing rilisan.

Keistimewaan lainya, semua foto yang ditampilkan dalam fisik album menggunakan kamera analog hasil jepretan Heret Frasthio.

"Jadi dicetak terbatas, cover kaset beda dengan CD, dan vinyl," ucap Bimbim Slank.

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Band beranggotakan Bimbim, Kaka, Ridho, Abdee, dan Ivanka itu telah merilis format digital album Republik Fufufafa pada Jumat (5/6).

Tanggal 5 Juni dipilih karena bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sesuai dengan tema besar yang diusung Slank dalam Album Launching Party Republik Fufufafa di Markas Slank, Jl. Potlot, Jakarta Selatan.