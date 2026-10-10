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Alasan Tangerang Hawks Mundur dari IBL 2027, Kondisi Ekonomi Jadi Sorotan

Alasan Tangerang Hawks Mundur dari IBL 2027, Kondisi Ekonomi Jadi Sorotan
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Pebasket Tangerang Hawks Andrew Lensun saat berlaga pada ajang IBL All Indonesia Cup 2025 di Solo. Foto: Dokumentasi IBL

jpnn.com - Tim basket Tangerang Hawks memutuskan untuk tidak ambil bagian pada IBL 2027 mendatang.

Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi serta prioritas pengelolaan bisnis olahraga perusahaan ke depan.

Pemilik Tangerang Hawks Ahmed Zaki Iskandar mengungkapkan bahwa pihaknya sangat berat untuk meninggalkan basket nasional setelah bergabung dalam lima tahun terakhir.

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Dengan apa yang dibangun hingga saat ini kemudian membuat basket di kawasan Tangerang dan sekitarnya bergairah.

Terlebih prestasi yang ditorehkan Hawks cukup menanjak dengan tembus playoff pada IBL musim 2025 kendati langsung kalah dari Pelita Jaya.

"Situasi ekonomi saat ini memberikan tantangan bagi industri olahraga, termasuk dalam pengelolaan klub. Kondisi ini tidak hanya dirasakan di basket, tetapi juga di cabang olahraga lainnya,” ujar Zaki.

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“Untuk saat ini, kami akan memfokuskan sumber daya dan manajemen pada sepak bola. Kami perlu menentukan prioritas agar organisasi dapat tetap dikelola secara berkelanjutan," imbuhnya.

Direktur Utama IBL Indonesia Junas Miradiarsyah mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasih kepada manajemen Tangerang Hawks.

Tim basket Tangerang Hawks memutuskan untuk tidak ambil bagian pada IBL 2027 mendatang

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